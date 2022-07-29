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    РФС объявил о создании фонда материальной поддержки судей

    Российский футбольный союз принял меры для улучшения финансового положения арбитров в период временной нетрудоспособности.

    С этой целью создан фонд материальной поддержки судей. Помощь будет оказываться рефери, работающим на матчах РПЛ и женской Суперлиги.

    «В зависимости от роли арбитрам будут выплачиваться компенсации до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более.

    Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога в пределах 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

    Выплаты из фонда будут рассчитываться с начала текущего сезона. Ранее подобные расходы судьи оплачивали из собственных средств», – говорится в пресс-релизе РФС.

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    Источник: сайт РФС

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