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    «Кокорин нужен «Спартаку». Он мог бы забить 15 голов за сезон». Кавазашвили – о форварде

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московскому клубу нужно вернуть из «Фиорентины» нападающего Александра Кокорина.

    «Кокорин однозначно усилил бы «Спартак». Думаю, ему нужно вернуться. У него талант от бога и не имеет никакого значения, в каком он состоянии находится.

    К сожалению, этот талант не развили в России. У Саши было высокое самомнение и по характеру он был хулиганом. Много денег, хорошие отношения с руководством и бездельничество – причины его плохой игры. А так-то он талантливый и хороший мальчик.

    Саша может все: забивать голы, отдавать передачи. Если он начнет доказывать, что он самый лучший и красивый – возможно, ничего не получится. Но если он поймет, что это его последний шанс поиграть на высоком уровне, то он достигнет успеха.

    Кокорин нужен «Спартаку», он им поможет. Но, если вдруг он опять начнет шалай-балай, нужно будет завершать карьеру. Кокорин в «Спартаке» мог бы забить минимум 15 голов за сезон», – сказал Кавазашвили.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2079

      Валерий1965 17 минут назад

      Очень яркий пример в теме "как проспать свой талант".....

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      Рейтинг: +1866

      Vitaga 1 час назад

      ....хулиган... и бездельник... - а так то он хороший мальчик) берите-берите..... там в Спартаке таких собирают симулянтов наркоманов и других преступников. они же все хорошие мальчики.... главное федунам по гороскопу подойти и понравиться. убивайте клуб дальше - на радость Питеру

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      Рейтинг: +1071

      хав_бек 1 час назад

      Каждый выбирает свою судьбу сам.
      Кокорин уже давно выбрал. Его футбол интересует не как игра, а как заработок.
      Ни одному нормальному спортивному директору такой игрок не нужен.

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      Рейтинг: +16556

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин хороший мальчик. А тот, кто с этим не согласен получит от него СТУЛОМ ПО БАШКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2079

      Валерий1965 > Cleaner 16 минут назад

      Ты эпический ДЕБИЛ! Думаешь ярко и удачно пошутил?

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      Рейтинг: +3903

      Enter2006 2 часа назад

      Нет нет нет и нет, дайте Спартаку воздуха, какой нах Кокоша? Чтобы ниже 10той строчки просесть?

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