«Кокорин нужен «Спартаку». Он мог бы забить 15 голов за сезон». Кавазашвили – о форварде

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московскому клубу нужно вернуть из «Фиорентины» нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин однозначно усилил бы «Спартак». Думаю, ему нужно вернуться. У него талант от бога и не имеет никакого значения, в каком он состоянии находится.

К сожалению, этот талант не развили в России. У Саши было высокое самомнение и по характеру он был хулиганом. Много денег, хорошие отношения с руководством и бездельничество – причины его плохой игры. А так-то он талантливый и хороший мальчик.

Саша может все: забивать голы, отдавать передачи. Если он начнет доказывать, что он самый лучший и красивый – возможно, ничего не получится. Но если он поймет, что это его последний шанс поиграть на высоком уровне, то он достигнет успеха.

Кокорин нужен «Спартаку», он им поможет. Но, если вдруг он опять начнет шалай-балай, нужно будет завершать карьеру. Кокорин в «Спартаке» мог бы забить минимум 15 голов за сезон», – сказал Кавазашвили.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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