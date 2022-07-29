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  • «Кокорин нужен «Спартаку». Он мог бы забить 15 голов за сезон». Кавазашвили – о форварде

«Кокорин нужен «Спартаку». Он мог бы забить 15 голов за сезон». Кавазашвили – о форварде

29 июля 2022, 17:37
10

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московскому клубу нужно вернуть из «Фиорентины» нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин однозначно усилил бы «Спартак». Думаю, ему нужно вернуться. У него талант от бога и не имеет никакого значения, в каком он состоянии находится.

К сожалению, этот талант не развили в России. У Саши было высокое самомнение и по характеру он был хулиганом. Много денег, хорошие отношения с руководством и бездельничество – причины его плохой игры. А так-то он талантливый и хороший мальчик.

Саша может все: забивать голы, отдавать передачи. Если он начнет доказывать, что он самый лучший и красивый – возможно, ничего не получится. Но если он поймет, что это его последний шанс поиграть на высоком уровне, то он достигнет успеха.

Кокорин нужен «Спартаку», он им поможет. Но, если вдруг он опять начнет шалай-балай, нужно будет завершать карьеру. Кокорин в «Спартаке» мог бы забить минимум 15 голов за сезон», – сказал Кавазашвили.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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Enter2006
1659105684
Нет нет нет и нет, дайте Спартаку воздуха, какой нах Кокоша? Чтобы ниже 10той строчки просесть?
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хав_бек
1659106729
Каждый выбирает свою судьбу сам. Кокорин уже давно выбрал. Его футбол интересует не как игра, а как заработок. Ни одному нормальному спортивному директору такой игрок не нужен.
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Vitaga
1659107068
....хулиган... и бездельник... - а так то он хороший мальчик) берите-берите..... там в Спартаке таких собирают симулянтов наркоманов и других преступников. они же все хорошие мальчики.... главное федунам по гороскопу подойти и понравиться. убивайте клуб дальше - на радость Питеру
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Валерий1965
1659112795
Очень яркий пример в теме "как проспать свой талант".....
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JTherry
1659115210
"...он талантливый и хороший мальчик..." ...был когда-то, Капелло подтвердит... в Фиорентине натер лавку до блеска, и тренер не знает, что с ним делать, хвалит, лишь бы свалил... и похоже, что Кока свой "последний шанс поиграть на высоком уровне" уже потерял безвозвратно... в РПЛ сейчас ему никто такого "жирного" контракта, какие давали ранее, не подпишет, потому и не уходит от "фиалок"...
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Форвард 79
1659118379
Подписать свободным агентом и через полгода продать куда нибудь в испанию, португалию или германию В италию к сожалению уже врядли получится))
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zigbert
1659118815
Бредит Кавазашвили, хотя говорит вроде бы всерьез.
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taison0606n
1659120779
Кокорин уже давно никому не нужен
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