Аршавин прокомментировал переход Оздоева в «Карагюмрюк»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

«Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — сказал Аршавин.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом на 2 года.

Он провел в «Зените» 4,5 сезона.

В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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