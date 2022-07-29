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    Аршавин прокомментировал переход Оздоева в «Карагюмрюк»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

    «Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — сказал Аршавин.

    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом на 2 года.
    • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4539

      Беспонтий 2 часа назад

      ну это лучше чем урал

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      Рейтинг: +11225

      Алексей З 2 часа назад

      Что ещё Аршавин может сказать ?
      Помнится он в Казахстан рванул , а Турция всё же постатуснее.

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