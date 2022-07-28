В «Аталанте» отреагировали на информацию о запросе «Торино» по Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
Сообщалось, что туринский клуб сделал запрос по трансферу 26-летнего футболиста.
«Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем», – сказал Д'Амико.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол»