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    В «Аталанте» отреагировали на информацию о запросе «Торино» по Миранчуку

    Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    Сообщалось, что туринский клуб сделал запрос по трансферу 26-летнего футболиста.

    «Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем», – сказал Д'Амико.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    28.07.2022 23:46
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