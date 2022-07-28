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    Черчесов раскритиковал формат Лиги чемпионов: «Турнир пора называть по-другому»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов раскритиковал формат Лиги чемпионов после выхода в 3-й квалификационный раунд турнира.

    ― Почему так сдержанно реагировали на голы?

    ― А смысл? Есть игра ― надо руководить, а не эмоциями фонтанировать. Это второй раунд, чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно пройти следующий, а потом ещe и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно от того, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.

    Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд.

    Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто пятые-шестые места занимают у себя в стране. Ну так же нельзя.

    Так что у нас слишком долгий путь, раньше было проще, а сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3895

      Enter2006 1 час назад

      Почему нельзя? Ну есть в группе кто занимает 5-6 места, так это вам на руку. Вы же чемпионы!! Или ссыте? Доказывайте дальше что чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +5365

      TOMSON 1 час назад

      Так вы и по пути чемпионов в квалификации идёте. По этому у вас в соперниках Карабах, а не португальцы с французами.

      1
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      Рейтинг: +1420

      Parham 1 час назад

      Логично!

      0
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