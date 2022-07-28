Черчесов раскритиковал формат Лиги чемпионов: «Турнир пора называть по-другому»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов раскритиковал формат Лиги чемпионов после выхода в 3-й квалификационный раунд турнира.

― Почему так сдержанно реагировали на голы?

― А смысл? Есть игра ― надо руководить, а не эмоциями фонтанировать. Это второй раунд, чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно пройти следующий, а потом ещe и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно от того, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.

Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд.

Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто пятые-шестые места занимают у себя в стране. Ну так же нельзя.

Так что у нас слишком долгий путь, раньше было проще, а сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?