«Я что, лапки свешу? Буду бороться». Газизов – о решении суда в пользу «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что его судебное разбирательство со «Спартаком» продолжится.
Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.
«Я не доволен решением, которое не в мою пользу. Это лишь одно из решений суда. Я что, лапки свешу? Буду продолжать дальше бороться.
Если вступил в борьбу за правду, то что мне дальше остается делать? Буду двигаться дальше.
Данная коллегия приняла такое решение, следующая коллегия может решить все по-другому. Если бы я был не на правильном пути, то не бился бы.
Будут еще процессы. Я продолжаю двигаться согласно правовому полю», – сказал Газизов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Функционер собирается оспаривать вердикт суда.
Источник: Sport24