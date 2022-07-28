«Я что, лапки свешу? Буду бороться». Газизов – о решении суда в пользу «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что его судебное разбирательство со «Спартаком» продолжится.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.

«Я не доволен решением, которое не в мою пользу. Это лишь одно из решений суда. Я что, лапки свешу? Буду продолжать дальше бороться.

Если вступил в борьбу за правду, то что мне дальше остается делать? Буду двигаться дальше.

Данная коллегия приняла такое решение, следующая коллегия может решить все по-другому. Если бы я был не на правильном пути, то не бился бы.

Будут еще процессы. Я продолжаю двигаться согласно правовому полю», – сказал Газизов.