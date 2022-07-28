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    «Я что, лапки свешу? Буду бороться». Газизов – о решении суда в пользу «Спартака»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что его судебное разбирательство со «Спартаком» продолжится.

    Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.

    «Я не доволен решением, которое не в мою пользу. Это лишь одно из решений суда. Я что, лапки свешу? Буду продолжать дальше бороться.

    Если вступил в борьбу за правду, то что мне дальше остается делать? Буду двигаться дальше.

    Данная коллегия приняла такое решение, следующая коллегия может решить все по-другому. Если бы я был не на правильном пути, то не бился бы.

    Будут еще процессы. Я продолжаю двигаться согласно правовому полю», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Функционер собирается оспаривать вердикт суда.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13287

      playsh 50 минут назад

      Газиз,да у тебя неизличимая болезнь - кретинизм,а это уже навсегда...

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