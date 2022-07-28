Тер Стеген не покинет «Барселону». Он в числе неприкосновенных (Sport.es)

В «Барселоне» исключили продажу вратаря Марка-Андре тер Стегена.
Сообщалось, что в каталонском клубе рассматривают вариант с уходом 30-летнего футболиста, чтобы разгрузить зарплатный фонд.
Однако, по информации Sport.es, этим летом немец точно останется в «Барсе» – сейчас он входит в число неприкосновенных игроков.
При этом изучается возможность уменьшения оклада голкипера.
- В прошлом сезоне тер Стеген пропустил 57 голов в 47 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Источник: Sport.es