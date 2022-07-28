РФС предложил встретиться с судьями всем клубам РПЛ: «Краснодар» уже изъявил желание»

Член ЭСК РФС Николай Левников поделился впечатлениями от встречи судейского комитета со «Спартаком».

«Впечатление от встречи очень позитивное. Игроки и тренерский штаб «Спартака» выслушали те требования, которые сегодня предъявляются судьям в соответствии с нормами ФИФА.

Поначалу казалось, что информация воспринималась в штыки, но к концу встречи мы достигли взаимопонимания, атмосфера была позитивной.

Подчеркну, что это была встреча не конкретно со «Спартаком». По инициативе руководителя департамента приглашения для участия в таких собраниях были разосланы всем 16 клубам РПЛ. Если кто-то захочет встретиться в таком же формате – у него будет такая возможность.

Насколько мне известно, желание уже изъявил «Краснодар», так что в ближайшее время пообщаемся и с ними. При этом в таком же составе: руководители, а также кто-нибудь из арбитров топ-уровня.

Нам бы хотелось избегать конфликтных ситуаций на почве судейства. Уверен, такие встречи помогут в плане взаимопонимания с клубами. Благодаря этому они узнают о тех новшествах, которые появляются в работе арбитров, и лучше понимают те или иные решения», – сказал Левников.