«Спартак» встретился с судейским комитетом РФС

Как и ожидалось, РФС организовал встречу представителей судейского комитета со «Спартаком». Аналогичные семинары пройдут и с другими командами РПЛ.
«Сегодня, 27 июля, глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, инспектор УЕФА и член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов, а также начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков встретились с игроками и тренерами «Спартака».
На встрече представителям клуба объяснили последние изменения правил игры и разобрали сложные игровые моменты – назначение пенальти, положения «вне игры», игру рукой.
Представители судейского комитета также проведут подобные семинары для комментаторов телеканала «Матч ТВ» и других СМИ», – написал РФС.
- На встрече был генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
Источник: телеграм-канал РФС