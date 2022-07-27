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    «Спартак» встретился с судейским комитетом РФС

    Как и ожидалось, РФС организовал встречу представителей судейского комитета со «Спартаком». Аналогичные семинары пройдут и с другими командами РПЛ.

    «Сегодня, 27 июля, глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, инспектор УЕФА и член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов, а также начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков встретились с игроками и тренерами «Спартака».

    На встрече представителям клуба объяснили последние изменения правил игры и разобрали сложные игровые моменты – назначение пенальти, положения «вне игры», игру рукой.

    Представители судейского комитета также проведут подобные семинары для комментаторов телеканала «Матч ТВ» и других СМИ», – написал РФС.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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