Игрокам «Факела» не хватило билетов на матч с «Динамо»

В Воронеже возник дефицит билетов на матч третьего тура РПЛ против «Динамо». Ими в достаточном количество не могут обеспечить даже футболистов, чьи родственники и знакомые хотят попасть на игру.

«Футболистам «Факела» дали по паре билетов для родственников и знакомых, этого, естественно, не хватило, но больше им в частном порядке не разрешают приобрести даже за деньги. В продажу выкинут еще партию – но нет сомнений, что и она уйдет влет. Одних только абонементов реализовали под 12 тысяч», – написал источник.