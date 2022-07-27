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    Игрокам «Факела» не хватило билетов на матч с «Динамо»

    В Воронеже возник дефицит билетов на матч третьего тура РПЛ против «Динамо». Ими в достаточном количество не могут обеспечить даже футболистов, чьи родственники и знакомые хотят попасть на игру.

    «Футболистам «Факела» дали по паре билетов для родственников и знакомых, этого, естественно, не хватило, но больше им в частном порядке не разрешают приобрести даже за деньги. В продажу выкинут еще партию – но нет сомнений, что и она уйдет влет. Одних только абонементов реализовали под 12 тысяч», – написал источник.

    • Матч в Воронеже состоится 30 июля.
    • «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • У «Факела» после 2 туров 1 очко.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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