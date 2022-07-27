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    Шпилевский: «Динамо» обещало вернуться к моей кандидатуре на пост главного тренера»

    Белорус Алексей Шпилевский еще может возглавить «Динамо». Его рассматривали на пост этим летом и ранее.

    «Мне в тот день столько сообщений пришло: «Это правда?». Я не знаю, со мной лично никто не связывался. Но, когда я в «Кайрате» ещe работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду с Сандро Шварцем.

    Мы с Желько Бувачем созванивались, общались с Соловьeвым. Была конференция в зуме, мы всe обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», – сказал Шпилевский.

    • 34-летний Шпилевский тренирует кипрский «Арис».
    • Шпилевский брал чемпионат Казахстана с «Кайратом».
    • «Динамо» летом принял серб Славиша Йоканович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16641

      paracetamol 1 минуту назад

      Шпилевский это кто?

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