Шпилевский: «Динамо» обещало вернуться к моей кандидатуре на пост главного тренера»

Белорус Алексей Шпилевский еще может возглавить «Динамо». Его рассматривали на пост этим летом и ранее.

«Мне в тот день столько сообщений пришло: «Это правда?». Я не знаю, со мной лично никто не связывался. Но, когда я в «Кайрате» ещe работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду с Сандро Шварцем.

Мы с Желько Бувачем созванивались, общались с Соловьeвым. Была конференция в зуме, мы всe обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», – сказал Шпилевский.