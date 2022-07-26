Нагучев прокомментирует матч «Факел» – «Динамо». Он называл стадион в Воронеже чудовищем

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Роман Нагучев прокомментирует матч 3-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо», который состоится в Воронеже.
«Мы не могли поступить иначе! Роман Нагучев едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует «Факел» – «Динамо», – написал продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.
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