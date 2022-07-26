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    Нагучев прокомментирует матч «Факел» – «Динамо». Он называл стадион в Воронеже чудовищем

    Роман Нагучев прокомментирует матч 3-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо», который состоится в Воронеже.

    «Мы не могли поступить иначе! Роман Нагучев едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует «Факел» – «Динамо», – написал продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

    В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

    Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.

    • «Факел» смог реализовать 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
    • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
    • «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3964

      mutabor0992 1 минуту назад

      наХучев ты тварь!Жируете в Москве засчет регионов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16639

      paracetamol 16 минут назад

      Роман Нагучев - дешевка, купленная Фуфой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2129

      spam2009 33 минуты назад

      Перефразировав одно высказывание, как говорится Нагучу-Нагучево

      0
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      Рейтинг: +11131

      Алексей З 51 минуту назад

      Воронежцы , устройти ему встречу.
      За базар пусть ответит.

      3
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      Рейтинг: +1980

      Semushkin Roman Valerievi 57 минут назад

      Нагучев, ты нас слышишь? Иди на..... ! Ждём от восточной трибуны именно этого заряда))))

      1
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