«Оренбург» не согласился с пересчитанной таблицей РПЛ

РПЛ сегодня сообщила, что пересчитала турнирную таблицу по итогам второго тура. С ней не согласился «Оренбург».
«Точно всe подсчитали? Если подсчeт такой, то мы седьмые», – написали оренбуржцы.
- «Оренбург» имеет в виду, что «Динамо» на основании разницы мячей подвинули вверх, но не сделали того же самого с оренбуржцами.
- Согласно регламенту РПЛ, 1-й показатель при равенстве очков у 2 и более команд – личные встречи.
- «Бомбардир» оставил турнирную таблицу без изменений – по крайней мере, до объяснений от РПЛ оснований пересчета между турами.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»