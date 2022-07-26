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    «Оренбург» не согласился с пересчитанной таблицей РПЛ

    РПЛ сегодня сообщила, что пересчитала турнирную таблицу по итогам второго тура. С ней не согласился «Оренбург».

    «Точно всe подсчитали? Если подсчeт такой, то мы седьмые», – написали оренбуржцы.

    • «Оренбург» имеет в виду, что «Динамо» на основании разницы мячей подвинули вверх, но не сделали того же самого с оренбуржцами.
    • Согласно регламенту РПЛ, 1-й показатель при равенстве очков у 2 и более команд – личные встречи.
    • «Бомбардир» оставил турнирную таблицу без изменений – по крайней мере, до объяснений от РПЛ оснований пересчета между турами.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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