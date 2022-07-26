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    Смородская: «Спартак» – претендент на чемпионство? 4 очка в 2 турах – великое достижение!»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во 2-м туре РПЛ.

    «С сожалением смотрю на «Краснодар». Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют. Первые минут 15 они смотрелись ничего. Но бывают моменты и сложнее. Нужно держать удар.

    Можно ли назвать «Спартак» претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано еще. И что, что четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер. Еще рано», — сказала Смородская.

    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург».
    • В прошлом сезоне РПЛ москвичи стали 10-ми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии7
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      Рейтинг: +74

      dragoff 4 минуты назад

      эта очкастая полоумная жаба, лучше вообще не открывала свой рот

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      Рейтинг: +148

      rac531 8 минут назад

      Жирная бабенка вещает)

      0
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      Рейтинг: +3465

      Klaido 47 минут назад

      не смогла до конца развалить свой Локомотив, теперь как у нас Червяк - везде воняет...
      кабы не Якунин, давно по ее душу пришли бы СК и УБЭП....

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      Рейтинг: +633

      шахта Заполярная 56 минут назад

      Сама то поняла, что написала.
      Бл* каждый суслик агроном.

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      Рейтинг: +3017

      acor94 1 час назад

      Получше чем он у твоего локомотива))

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      Рейтинг: +674

      SpartakMoskwa > acor94 1 час назад

      Оба ноунеймы не известные

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      Рейтинг: +32553

      zra78 > acor94 11 минут назад

      У неё нет никакого Локомотива...

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