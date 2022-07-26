Смородская: «Спартак» – претендент на чемпионство? 4 очка в 2 турах – великое достижение!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во 2-м туре РПЛ.

«С сожалением смотрю на «Краснодар». Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют. Первые минут 15 они смотрелись ничего. Но бывают моменты и сложнее. Нужно держать удар.

Можно ли назвать «Спартак» претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано еще. И что, что четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер. Еще рано», — сказала Смородская.