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    Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»

    Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.

    — Когда российские клубы вернут в еврокубки?

    — Я не знаю, это больше политический вопрос, а не спортивный. Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков.

    Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходиться воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России.

    • Российские клубы сейчас отстранены от еврокубков решением УЕФА.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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