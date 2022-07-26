Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.
— Когда российские клубы вернут в еврокубки?
— Я не знаю, это больше политический вопрос, а не спортивный. Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков.
Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходиться воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России.
- Российские клубы сейчас отстранены от еврокубков решением УЕФА.
- Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
- На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
Источник: «РБ Спорт»