Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.

— Когда российские клубы вернут в еврокубки?

— Я не знаю, это больше политический вопрос, а не спортивный. Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков.

Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходиться воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России.