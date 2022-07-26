Терюшков – о «Химках»: «Через 5-7 лет хотим иметь 70-80% воспитанников подмосковного футбола»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о стратегии развития клуба.

«Я всегда был противником того, чтобы было засилье ребят с иностранными паспортами. Нужно развивать своих ребят. Любая задача чемпионата — комплектование состава национальной команды.

Через 5-7 лет хотим иметь 70-80 процентов воспитанников подмосковного футбола. Эта наша стратегия развития», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России».