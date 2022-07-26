Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Терюшков – о «Химках»: «Через 5-7 лет хотим иметь 70-80% воспитанников подмосковного футбола»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о стратегии развития клуба.

    «Я всегда был противником того, чтобы было засилье ребят с иностранными паспортами. Нужно развивать своих ребят. Любая задача чемпионата — комплектование состава национальной команды.

    Через 5-7 лет хотим иметь 70-80 процентов воспитанников подмосковного футбола. Эта наша стратегия развития», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России».

    • «Химки» в прошлом сезоне спаслись от вылета в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск» в стыках.
    • Команда набрала 4 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.

    Новости по теме
    «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак» при одном условии 1
    Терюшков: «Теперь у «Химок» есть Месси. Правда, русский» 4
    Юран: «В 2020-м сказал, что в «Химки» больше ни ногой. Но в Библии написано – нужно прощать» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4450

      Беспонтий 2 часа назад

      УК РФ Статья 134.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      dragoon000320 2 часа назад

      Ещё один популист ж о п у л и з т

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16519

      Cleaner 2 часа назад

      Терюшков платит что ли, чтобы его трескотню ЗДЕСЬ ПЕЧАТАЛИ??? Другого объяснения появления его текстов не вижу...(

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11