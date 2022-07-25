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    Юран объяснил, почему Жирков и Мамаев покинули «Химки»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уходе из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

    — Футболисты не молодеют. У Глушакова здоровье позволяет играть, а у Жиркова и Мамаева было очень много серьезных травм. Просто я требую, чтобы в каждой игре искры летели. Они, конечно, поиграли в суперклубах, с футболистами уровня сборных, но здесь нужно было 80-85% времени бегать без мяча.

    — Получается, Мамаев и Жирков закончились как футболисты?

    — Опыт у них колоссальный, есть класс. Но класс мы в этой части сезона засунули в пятую точку. На первый план вышли самоотдача и бег. К ребятам у меня нет претензий — они хорошо тренировались, влились в коллектив. Однако на их счет я принял такое решение, и оно подкрепляется выполненной задачей.

    • Оба игрока присоединились к «Химкам» зимой.
    • 38-летний Жирков провел за клуб три матча, 33-летний Мамаев – один.

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    Источник: Sport24

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