Юран объяснил, почему Жирков и Мамаев покинули «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уходе из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

— Футболисты не молодеют. У Глушакова здоровье позволяет играть, а у Жиркова и Мамаева было очень много серьезных травм. Просто я требую, чтобы в каждой игре искры летели. Они, конечно, поиграли в суперклубах, с футболистами уровня сборных, но здесь нужно было 80-85% времени бегать без мяча.

— Получается, Мамаев и Жирков закончились как футболисты?

— Опыт у них колоссальный, есть класс. Но класс мы в этой части сезона засунули в пятую точку. На первый план вышли самоотдача и бег. К ребятам у меня нет претензий — они хорошо тренировались, влились в коллектив. Однако на их счет я принял такое решение, и оно подкрепляется выполненной задачей.