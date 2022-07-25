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    Соболев: «Не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение. Это нормально»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев не считает, что его должны были удалять в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

    — Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?

    — Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально.

    Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет право вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.

    • Матч обслуживал Кирилл Левников.
    • В первом тайме он удалил у «Краснодара» Александра Черникова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +18320

      Persona_non_Grata 38 минут назад

      Я тоже считаю, что ничего неприличного не было - не фак же показал, но осторожнее надо всё же быть - " как бы чего не вышло " ))

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      Рейтинг: +19450

      derrik2000 39 минут назад

      Новый "звездун" у КБ.

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      Рейтинг: +913

      партизан84 40 минут назад

      Саша, Саша. Ты забыл за какую команду ты играешь? Спортивная злость - это хорошо. Но не надо подставлять команду. В этот раз нам повезло, но боюсь как бы в следующий раз за меньшее не получить удаление.

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      Рейтинг: +286

      Лицом_на_клаве 52 минуты назад

      Паскудный этот дельфин.

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      Рейтинг: +1084

      Andrew01 55 минут назад

      Странно, когда Дзюба судей и всех вокруг шлет на 3 буквы все молчат, а тут прям заговорили о правильном поведении. В каждом матче игроки показывают такие жесты ... Соболя не оправдываю, просто не могу понять что за кипишь вокруг этого момента

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      Рейтинг: +2160

      СвинкаСправедливости > Andrew01 31 минуту назад

      Да тут Клаудиньо и Барриос до сих пор мячи откидывают и прыгают вокруг арбитров, как обезяны. И нормально всё.

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      Рейтинг: +1596

      22 raza chemp 58 минут назад

      Не бил соболь локтем ни кого он выпрыгнул руками не махал , чувак просто рядом стоит и втыкается в локоть, что и тут надо было за спину при прыжке руки убирать?

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      Рейтинг: +2160

      СвинкаСправедливости > 22 raza chemp 31 минуту назад

      Логика ЭСК
      Контакт лица и локтя - нарушение
      Рукопашный бой Черникова - можно простить

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      Рейтинг: +4428

      Беспонтий 1 час назад

      столичная штучка
      и ничего не скажешь поперёк

      4
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      Рейтинг: +2065

      LOKOfanatik19 > Беспонтий 1 час назад

      Переоцененный дельфинчик )))

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      Рейтинг: +1698

      gor77 > Беспонтий 35 минут назад

      Скорее, московский москвич!))))

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