Соболев: «Не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение. Это нормально»

Форвард «Спартака» Александр Соболев не считает, что его должны были удалять в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?

— Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально.

Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет право вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.