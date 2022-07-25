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  • Соболев: «Не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение. Это нормально»

Соболев: «Не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение. Это нормально»

25 июля 2022, 17:17
22

Форвард «Спартака» Александр Соболев не считает, что его должны были удалять в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?

— Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально.

Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет право вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.

  • Матч обслуживал Кирилл Левников.
  • В первом тайме он удалил у «Краснодара» Александра Черникова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр
Комментарии (22)
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Беспонтий
1658759537
столичная штучка и ничего не скажешь поперёк
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Andrew01
1658760252
Странно, когда Дзюба судей и всех вокруг шлет на 3 буквы все молчат, а тут прям заговорили о правильном поведении. В каждом матче игроки показывают такие жесты ... Соболя не оправдываю, просто не могу понять что за кипишь вокруг этого момента
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партизан84
1658761161
Саша, Саша. Ты забыл за какую команду ты играешь? Спортивная злость - это хорошо. Но не надо подставлять команду. В этот раз нам повезло, но боюсь как бы в следующий раз за меньшее не получить удаление.
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derrik2000
1658761187
Новый "звездун" у КБ.
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Persona_non_Grata
1658761293
Я тоже считаю, что ничего неприличного не было - не фак же показал, но осторожнее надо всё же быть - " как бы чего не вышло " ))
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Krasnodar 123
1658766140
О дельфин заговорил!!! Картавит правда, но все равно!!! Круто!!!
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хав_бек
1658767835
Саша Соболь... ну, не красят футболиста такие моменты. Больше эмоций на сам футбол, а не вхолостую. Он даже не догоняет как это выглядит со стороны((
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zigbert
1658772336
Все же надо быть аккуратнее Александр, имея уже одну желтую карточку. Судьи с энтузиазмом взялись за дело, получив значительное повышение в зарплате. Прошло всего два тура а сколько уже удалений с поля и желтых карточек.
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Vitaga
1658779750
вон Широков морды судьям бьет и ногами пинает - а что ? нормально же... все так делают... и ничего им за это не бывает
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