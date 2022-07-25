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    Широков считает, что ошибки судей повлияли на результат матча «Краснодар» – «Спартак»

    Бывший игрок «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал судейство в матче 2-го тура РПЛ.

    «Я уже говорил, что не стоит обращать внимания на судейство. Что имеем, как говорится. Но если говорить конкретно о «Краснодаре», то и на матче было понятно все.

    Первый гол: мне кажется, там мяч в руку попал. Я не знаю, может, правила изменились. Но при атаке рука всегда считается рукой. Не знаю, как сейчас. Красной карточки не было и близко.

    Просто вчера многие обращали внимание на судейство в матче «Локомотив»«Ростов». Там была классная игра, а красная карточка была по делу. И конкретно в этой игре нужно говорить о качестве игры.

    А что касается «Краснодара», то, конечно, в этом случае нужно обсуждать судейство. На это должны обращать внимание, потому что эти моменты повлияли на результат», — сказал Широков.

    • «Спартак» победил «Краснодар» на выезде – 4:1.
    • Хозяева провели большую часть матча в меньшинстве.
    • Клуб Сергея Галицкого попросил ЭСК РФС разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +605

      шахта Заполярная 13 минут назад

      Широков - так обращать внимания на судейство или нет, ты уж как нибудь определись.
      Когда против Спартака, то не надо по твоему так получается.
      Анус ты двуликий.

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      Рейтинг: +17153

      Garrincha58 30 минут назад

      судьи уже боятся совершить любые действия против спартака их просто запугали

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