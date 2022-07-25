Широков считает, что ошибки судей повлияли на результат матча «Краснодар» – «Спартак»

Бывший игрок «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал судейство в матче 2-го тура РПЛ.
«Я уже говорил, что не стоит обращать внимания на судейство. Что имеем, как говорится. Но если говорить конкретно о «Краснодаре», то и на матче было понятно все.
Первый гол: мне кажется, там мяч в руку попал. Я не знаю, может, правила изменились. Но при атаке рука всегда считается рукой. Не знаю, как сейчас. Красной карточки не было и близко.
Просто вчера многие обращали внимание на судейство в матче «Локомотив» — «Ростов». Там была классная игра, а красная карточка была по делу. И конкретно в этой игре нужно говорить о качестве игры.
А что касается «Краснодара», то, конечно, в этом случае нужно обсуждать судейство. На это должны обращать внимание, потому что эти моменты повлияли на результат», — сказал Широков.
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