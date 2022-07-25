«Торпедо» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов недоволен работой арбитров в игре второго тура РПЛ против «Динамо».

Матч обслуживал Владислав Безбородов.

«Динамо» разгромило «Торпедо» со счетом 4:0.

2 из 4 голов были забиты с пенальти.

– Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было: все это посмотрели, видели, у меня там 200 смс от всех есть.

Но не это ключевой момент. Хотя для молодой команды, которая только вышла в РПЛ, при счете 0:1 что-то сложилось бы по-другому.

– Будете ли обращаться в ЭСК?

– Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.