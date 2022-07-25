Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    «Торпедо» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

    Президент «Торпедо» Денис Маслов недоволен работой арбитров в игре второго тура РПЛ против «Динамо».

    – Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было: все это посмотрели, видели, у меня там 200 смс от всех есть.

    Но не это ключевой момент. Хотя для молодой команды, которая только вышла в РПЛ, при счете 0:1 что-то сложилось бы по-другому.

    – Будете ли обращаться в ЭСК?

    – Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. Второй тур завершен! «Спартак» забил четыре «Краснодару», ЦСКА разгромил «Сочи» и другие результаты 19
    РПЛ. «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Торпедо», Смолов сделал дубль 33
    «Динамо» и «Торпедо» назвали стартовые составы 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:21
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11