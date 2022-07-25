«Не в обиду Карпину». Баринов оценил игру «Ростова»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил игру «Ростова» после матча 2-го тура РПЛ.

— Мы все в «Локомотиве» доверяем Худякову. Поставят Гильерме — будет Гильерме играть.

— Два очка после двух домашних матчей — этого вы ожидали от старта?

— После «Нижнего» я говорил, что мы потеряли очки, а сегодня мы добыли очко. Вкатываемся, а в конце чемпионата посмотрим.

— Удивлены тем, как дерзко играл «Ростов»?

— Дерзко? Я не знаю. Я не заметил дерзкого «Ростова», мне кажется, в первом тайме они испугались. Не в обиду Георгиевичу.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

«Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве.

Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

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