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    «Динамо» и «Торпедо» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Торпедо» на матч 2-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

    Запасные: Лещук, Будачев, Осокин, Шагиахметов, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Салуквелидзе, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Рейхмен, Караев, Турищев.

    Запасные: Ботнарь, Темников, Евдокимов, Рязанцев, Симонян, Цаллагов, Енин, Экринов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16629

      paracetamol 33 минуты назад

      Удивлен, что у ментов еще стоко народу осталось!

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      Рейтинг: +4839

      neim > paracetamol 24 минуты назад

      Да что там удивляться. Гнать к чертям собачьим этих иностранцев, пусть свои ребята шишки набивают и матереют. Чемпионат только начался, а команда на глазах разваливается. Остались-то Моро с.Лаксальтом, да пара грузин.

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