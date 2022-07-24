«Динамо» и «Торпедо» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Торпедо» на матч 2-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.
Запасные: Лещук, Будачев, Осокин, Шагиахметов, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Салуквелидзе, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Рейхмен, Караев, Турищев.
Запасные: Ботнарь, Темников, Евдокимов, Рязанцев, Симонян, Цаллагов, Енин, Экринов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.
- Матч пройдет на «ВТБ Арене». Начало – 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ