Сторожук извинился за разгром от «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук извинился перед фанатами после поражения от «Спартака» во втором туре РПЛ (1:4).
«Считаю, что до удаления мы контролировали игру и хорошо действовали. После удаления пришлось тяжело. Тяжело предугадать такие ситуации. Сразу хочу извиниться за то, что произошло, перед болельщиками. Они заслуживают похвалы, горячо нас поддерживали и остались с нами даже после поражения», – сказал Сторожук.
- На 37-й минуте у «Краснодара» был удален Александр Черников.
- Единственный гол у «Краснодара» с пенальти забил Эдуард Сперцян.
- У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.
Источник: ютуб-канал «Краснодара»