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    Сторожук извинился за разгром от «Спартака»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук извинился перед фанатами после поражения от «Спартака» во втором туре РПЛ (1:4).

    «Считаю, что до удаления мы контролировали игру и хорошо действовали. После удаления пришлось тяжело. Тяжело предугадать такие ситуации. Сразу хочу извиниться за то, что произошло, перед болельщиками. Они заслуживают похвалы, горячо нас поддерживали и остались с нами даже после поражения», – сказал Сторожук.

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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