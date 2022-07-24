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    Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой после хет-трика в ворота «Урала» (3:0) рассказал, куда хочет перейти. Его привлекает Москва.

    – Кто для вас образец из нападающих в чемпионате России? Например, Артем Дзюба – топ?

    – Артем, конечно, очень хороший футболист. У него хорошие качества, но мне больше нравится Федор Смолов. Любой человек хотел бы поиграть, как Федор.

    У меня изначально была мечта в карьере попасть на материк – и она уже сбылась. То, что сейчас происходит, уже за гранью для меня. А теперь хочу большего, добиваться новых высот. Например, быть в списке лучших бомбардиров.

    – Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?

    «Спартак».

    – Там есть Александр Соболев, который тоже играл под вашим номером [77-м]. Смогли бы составить ему конкуренцию?

    – Я думаю, без проблем. Конкуренция это же хорошо.

    • Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
    • Игрок стоит 300 тысяч евро.
    • Сычевой играет в Оренбурге с прошлого лета.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 00:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23944

      JTherry 1 час назад

      смелое эмоциональное заявление от Сычевого... но первая его игра мне понравилась, есть у него голевое чутье и удар приличный по силе и точности...

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