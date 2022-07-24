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  • Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву»

Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву»

24 июля 2022, 00:38
7

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой после хет-трика в ворота «Урала» (3:0) рассказал, куда хочет перейти. Его привлекает Москва.

– Кто для вас образец из нападающих в чемпионате России? Например, Артем Дзюба – топ?

– Артем, конечно, очень хороший футболист. У него хорошие качества, но мне больше нравится Федор Смолов. Любой человек хотел бы поиграть, как Федор.

У меня изначально была мечта в карьере попасть на материк – и она уже сбылась. То, что сейчас происходит, уже за гранью для меня. А теперь хочу большего, добиваться новых высот. Например, быть в списке лучших бомбардиров.

– Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?

«Спартак».

– Там есть Александр Соболев, который тоже играл под вашим номером [77-м]. Смогли бы составить ему конкуренцию?

– Я думаю, без проблем. Конкуренция это же хорошо.

  • Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
  • Игрок стоит 300 тысяч евро.
  • Сычевой играет в Оренбурге с прошлого лета.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Соболев Александр Писарский Владимир
Комментарии (7)
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JTherry
1658613845
смелое эмоциональное заявление от Сычевого... но первая его игра мне понравилась, есть у него голевое чутье и удар приличный по силе и точности...
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docndoc
1658628741
Ну да.. Эмоции в голову стукнули, голова маленько закружилась.. Хотя по мне так Соболев не ахти какая величина, чтобы ему так сложно было бы составить конкуренцию..
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subbotaspartak
1658640533
Ноги никто не вяжет. Дерзай.
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zigbert
1658642244
Видно что парень с характером и полон честолюбивых планов. Для форварда лучшим показателем будут забитые мячи. На лицо чем то похож на Шевченко.
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Крейсер
1658644209
Правильные цвета выбрал. Старайся и тебя заметят.
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Play
1658654552
Что там составлять, это бревно вчера три стопроцентных момента похоронил как обычно.
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alefreddy
1658661249
вел ком только по одной игре судить рано
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