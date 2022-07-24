Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой после хет-трика в ворота «Урала» (3:0) рассказал, куда хочет перейти. Его привлекает Москва.
– Кто для вас образец из нападающих в чемпионате России? Например, Артем Дзюба – топ?
– Артем, конечно, очень хороший футболист. У него хорошие качества, но мне больше нравится Федор Смолов. Любой человек хотел бы поиграть, как Федор.
У меня изначально была мечта в карьере попасть на материк – и она уже сбылась. То, что сейчас происходит, уже за гранью для меня. А теперь хочу большего, добиваться новых высот. Например, быть в списке лучших бомбардиров.
– Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
– «Спартак».
– Там есть Александр Соболев, который тоже играл под вашим номером [77-м]. Смогли бы составить ему конкуренцию?
– Я думаю, без проблем. Конкуренция это же хорошо.
- Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
- Игрок стоит 300 тысяч евро.
- Сычевой играет в Оренбурге с прошлого лета.