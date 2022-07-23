Хусаинов: «Соболева в матче с «Краснодаром» должны были удалить»

Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра чемпионата России Сергея Хусаинова.

«Что могу сказать по эпизоду с Соболевым в штрафной «Краснодара», когда ему не показали вторую желтую? Однозначно судейская ошибка. И таких ошибок у Кирилла Левникова много в первом тайме. Не разбирается молодой человек в единоборствах», – сказал Хусаинов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

К 56-й минуте «Спартак» ведет 3:0.

На 37-й минуте у «Краснодара» был удален Александр Черников.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд