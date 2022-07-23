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    Хусаинов: «Соболева в матче с «Краснодаром» должны были удалить»

    Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра чемпионата России Сергея Хусаинова.

    «Что могу сказать по эпизоду с Соболевым в штрафной «Краснодара», когда ему не показали вторую желтую? Однозначно судейская ошибка. И таких ошибок у Кирилла Левникова много в первом тайме. Не разбирается молодой человек в единоборствах», – сказал Хусаинов.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: -14

      ALEX20013 2 минуты назад

      у федула все нормально

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      Рейтинг: -14

      ALEX20013 4 минуты назад

      левникову занесли чумодан с гривнами

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      Рейтинг: +15591

      Barmaleushka 8 минут назад

      Слава Богу гаспромфсёупил не допустил беспредела и Дельфинчика не удалили .

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      Рейтинг: +47

      НетВони 12 минут назад

      отработал полученное.

      0
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      Рейтинг: +551

      шахта Заполярная 14 минут назад

      Проспись.

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