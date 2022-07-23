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    Федотов: «Соболева в матче с «Краснодаром» должны были удалить. Черников удален ошибочно»

    Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра лиги Игоря Федотова.

    В то же время Федотов считает ошибочным удаление полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

    «31 минута, «Краснодар» – «Спартак».

    Ошибается Левников. Он должен был показывать вторую ЖК Соболеву за удар локтем по лицу и удалять его с поля.

    Правильное решение: желтая карточка (удаление Соболева).

    37 минута. Ошибается Левников. Где он тут увидел красную карточку Черникову? Толчок ногой и легкое касание плеча.

    Правильное решение: желтая карточка», – написал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +107

      Теркчанин 15 минут назад

      в судейском корпусе решили успокоить свинтак,а то визг не прекращался и слушать его становилось невыносимо.

      2
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      Рейтинг: +15591

      Barmaleushka 35 минут назад

      О, как ! Ручной пёс Заремы кусает руку , его кормящую .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4255

      Snek 50 минут назад

      Интересное кино получается. Наверное вот такое вот судейство в данном конкретном случае устраивает Спартак, главное чтобы эти ошибки не против них были.

      3
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      Рейтинг: +263

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Стыдно становится, когда играет Спартак. В каждом туре судьи тащат их.

      2
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      Рейтинг: +1274

      balam 1 час назад

      все таки соболев-дебил

      2
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      Рейтинг: +560

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Газпрому бы пеналя три дали по такой игре пробивать)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1809

      fakeid 1 час назад

      как только красная - федотов высовывает рыло и визжит, что она показана ошибочно. как только красную не показали - федотов снова высовывает рыло и пуще прежнего визжит, что надо было показать. такой вот он п*дор. желаю ему спиться.

      1
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      Рейтинг: +10511

      "supermax" 1 час назад

      соболев недостаточно эмоционально себя вел...как и шелия недостаточно сильно въехал ему в ногу

      2
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      Рейтинг: +1106

      Hoahin 1 час назад

      У Федотова все решения судей ошибочные

      2
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      Рейтинг: +2049

      LOKOfanatik19 > Hoahin 1 час назад

      Соболева удалять, да даже за неспортивное поведение... про удар локтем вообще молчу. А за что удалили Черникова, я так и не понял...

      4
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      Рейтинг: +1809

      fakeid > LOKOfanatik19 1 час назад

      я только с одного ракурса успел посмотреть повтор. но, как мне показалось, он спартачу и по яйцам ногой заехал и рукой по лицу добавил. второе явно умышленно.

      5
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      Рейтинг: +4386

      mopecekca > LOKOfanatik19 1 час назад

      а в чем неспортивное поведение?

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      Рейтинг: +2049

      LOKOfanatik19 > mopecekca 1 час назад

      Нельзя жестикулировть руками в лицо сопернику.... нет?

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      Рейтинг: +2049

      LOKOfanatik19 > fakeid 1 час назад

      ну если тока так... но что то спорное...

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      Рейтинг: +7276

      BarStep > fakeid 1 час назад

      И второе тож было умышленное..
      Удалили правильно этого Черникова..
      И Шелию того тож надо было удалять..
      За намерение

      Но начинать надо было сегодня с дельфина

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      Рейтинг: +4386

      mopecekca > LOKOfanatik19 1 час назад

      согласен, но соперник выпрашивал карточку, не желтая?

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      Рейтинг: +2049

      LOKOfanatik19 > mopecekca 44 минуты назад

      Тогда обоим желтая??? Надоело эти новые правила судейства в РПЛ....

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