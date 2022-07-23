Федотов: «Соболева в матче с «Краснодаром» должны были удалить. Черников удален ошибочно»

Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра лиги Игоря Федотова.

В то же время Федотов считает ошибочным удаление полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

«31 минута, «Краснодар» – «Спартак».

Ошибается Левников. Он должен был показывать вторую ЖК Соболеву за удар локтем по лицу и удалять его с поля.

Правильное решение: желтая карточка (удаление Соболева).

37 минута. Ошибается Левников. Где он тут увидел красную карточку Черникову? Толчок ногой и легкое касание плеча.

Правильное решение: желтая карточка», – написал Федотов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

К перерыву «Спартак» ведет 1:0.

В 1-м туре обе команды сыграли вничью.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд