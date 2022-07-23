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    Заболотный: «Зенит» продлевает легионеров? Mastercard»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал продление контрактов легионерами «Зенита».

    «Как бороться с «Зенитом»? Все задают такой вопрос. Они продлевают одного бразильца за другим, куда они идут? Mastercard (смеeтся). Молодцы ребята, у них свой вектор развития клуба, и у них это всe очень хорошо получается. «Бавария» в таком же стиле двигается в Германии.

    «Бавария» не живeт на государственные деньги? Я в этом не разбираюсь. Я говорю про то, что у них тоже много чемпионств и это у них хорошо получается», – сказал форвард.

    • Заболотный ранее выступал за «Зенит».
    • Петербуржцы на этой неделе продлили Вендела, Малкома и Клаудиньо.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6208

      Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Великий Зе изрек очередной перл.

      0
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      Рейтинг: +19999

      Аvenger 14 минут назад

      Похоже он только манекены на тренировках валить может.

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      Рейтинг: +17142

      Garrincha58 31 минуту назад

      что можно услышать от дерева только шум листвы

      2
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      Рейтинг: +570

      3meeeD > Garrincha58 22 минуты назад

      Медина выстрелил.Зе стоял.

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