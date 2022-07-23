Заболотный: «Зенит» продлевает легионеров? Mastercard»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал продление контрактов легионерами «Зенита».

«Как бороться с «Зенитом»? Все задают такой вопрос. Они продлевают одного бразильца за другим, куда они идут? Mastercard (смеeтся). Молодцы ребята, у них свой вектор развития клуба, и у них это всe очень хорошо получается. «Бавария» в таком же стиле двигается в Германии.

«Бавария» не живeт на государственные деньги? Я в этом не разбираюсь. Я говорю про то, что у них тоже много чемпионств и это у них хорошо получается», – сказал форвард.