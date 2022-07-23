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  • Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак». За команду болеет каждый шестой житель России»

Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак». За команду болеет каждый шестой житель России»

23 июля 2022, 13:29
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем, а также раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна.

«На днях были похороны Георгия Александровича Ярцева, и я был ведущим этой печальной церемонии. Мне уже не впервые приходится быть ведущим подобных траурных мероприятий, потому что я знаю, кому и в какой момент нужно предоставить слово, и так далее.

Так вот на похоронах Георгия Александровича, наверное, всего второй раз за эти годы присутствовала вся спартаковская команда. Причем вместе с Гильермо Абаскалем.

Кстати, я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране.

И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов – болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны.

На церемонии выступил капитан команды Георгий Джикия, но я скажу, что присутствие на похоронах одного из знаменитых спартаковцев всей нынешней команды делает ей честь.

А вот Леонида Федуна там не было – как, впрочем, и обычно. И это безобразие! Это демонстрация отношения к тем людям, которые создавали славу «Спартака».

Возможно, на какой-то одной траурной церемонии Федун когда-то и был, но лично я его нигде и никогда на подобных мероприятиях не видел. Это очень печально», – заявил Ловчев.

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Источник: «Плеймейкер»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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НикКин
1658573845
Вы хоть врите ну не настолько что прям вся Россия за спартак
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серега кашин
1658573943
опять пошел словарный понос от старого марозматика
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Enter2006
1658574793
Нельзя пиариться на смерти. Сказал бы всё попозже Абаскалю или бы умолчал об этой беседе...
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ArReal
1658578842
Лично всех пересчитал?)))
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aaaaahhhh
1658579196
Ловчев становится похож на Трындычиху:))
Ответить
САДЫЧОК
1658581376
Ловчев- Зло Спартака !
Ответить
mihail200606
1658586440
Достоверные... сами себе выдумали какие-то данные..ещё советское время через московских журналюг раскрутили,что они народная команда.. Абаскалю он на фиг не нужен был со своими объяснением..
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Ловкий Бубен
1658586501
Да пяроштофсястрана
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NewLife
1658589810
Недостойно сводить счеты с Федуном, и лезть с разговорами к тренеру, используя такой печальный повод, как похороны. Ловчев, мне за тебя стыдно.
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lordmrv
1658590970
Ловчев - похоронная тамада. *****.
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