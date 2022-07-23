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    Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак». За команду болеет каждый шестой житель России»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем, а также раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна.

    «На днях были похороны Георгия Александровича Ярцева, и я был ведущим этой печальной церемонии. Мне уже не впервые приходится быть ведущим подобных траурных мероприятий, потому что я знаю, кому и в какой момент нужно предоставить слово, и так далее.

    Так вот на похоронах Георгия Александровича, наверное, всего второй раз за эти годы присутствовала вся спартаковская команда. Причем вместе с Гильермо Абаскалем.

    Кстати, я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране.

    И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов – болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны.

    На церемонии выступил капитан команды Георгий Джикия, но я скажу, что присутствие на похоронах одного из знаменитых спартаковцев всей нынешней команды делает ей честь.

    А вот Леонида Федуна там не было – как, впрочем, и обычно. И это безобразие! Это демонстрация отношения к тем людям, которые создавали славу «Спартака».

    Возможно, на какой-то одной траурной церемонии Федун когда-то и был, но лично я его нигде и никогда на подобных мероприятиях не видел. Это очень печально», – заявил Ловчев.

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    Источник: «Плеймейкер»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5311

      AtticusFinch 2 минуты назад

      Лично всех пересчитал?)))

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      Рейтинг: +256

      Лицом_на_клаве 27 минут назад

      За Спартак в нашей стране сейчас болеют от силы каждый шестой из ТИК ТОКа. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3817

      Enter2006 1 час назад

      Нельзя пиариться на смерти.
      Сказал бы всё попозже Абаскалю или бы умолчал об этой беседе...

      1
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      Рейтинг: +506

      кaстрюлька 1 час назад

      А тех, кто ещё в утробе, посчитал ?

      2
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      Рейтинг: +126

      rac531 1 час назад

      Федун с такой мразью как ЛОВЧЕВ, впрочем, как и любой болельщик "Спартак"а на одном гектаре не то что что стоять, но и срать не будет.
      Уже одни твои рассказы, как игроки, с которыми ты играл в одной команде, брали деньги за договорные проигрыши, характеризуют тебя как сволочь первостатейную.
      А оскорбления САЛИХОВОЙ достойны многолетнего импотента и рогоносца, коим ты и являешься)
      Я уже молчу о твоих идиотских призывах к ФЕДУНУ, чтобы он продал клуб, бесчисленных походах к Авену и другим толстосумам, чтобы они купили клуб и т.д.
      В общем продажная мерзость ты, Ловчилов)

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      Рейтинг: +25256

      vladimir-7 1 час назад

      Евгений Серафимович, а вы думаете, что Федун хорошо знает и помнит историю
      команды, её игроков, участвовавших в играх сборной СССР и даже России, принёсшие много красивых побед при самобытной впечатляющей игре? Да
      у него в голове, только, клубная коммерция по принципу "купи-продай" и деньги от спонсоров, чтобы из них отложить себе на "мелкие" расходы при их передаче в клуб.

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      Рейтинг: +126

      rac531 > vladimir-7 1 час назад

      Это Ловчилов знает историю)
      Все у него записано, кто и сколько брал за договорные матчи)
      Ни одной копеечки не упустил)
      https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/spartak-sdal-match-chernomorcu-evgeniy-lovchev-rasskazal-o-dogovornoy-igre-v-odesse-v-1970-godu-1670603/

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      Рейтинг: +7306

      серега кашин 1 час назад

      опять пошел словарный понос от старого марозматика

      5
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      Рейтинг: +80

      НикКин 1 час назад

      Вы хоть врите ну не настолько что прям вся Россия за спартак

      2
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      Рейтинг: +4381

      mopecekca 1 час назад

      как это гуано достало

      6
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      Рейтинг: +540

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Вся Россия за Спартак!
      Про зенит люди узнали в 2009 году))) Там болел человек 700,а остальные малолетки!!!

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