Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак». За команду болеет каждый шестой житель России»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем, а также раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна.

«На днях были похороны Георгия Александровича Ярцева, и я был ведущим этой печальной церемонии. Мне уже не впервые приходится быть ведущим подобных траурных мероприятий, потому что я знаю, кому и в какой момент нужно предоставить слово, и так далее.

Так вот на похоронах Георгия Александровича, наверное, всего второй раз за эти годы присутствовала вся спартаковская команда. Причем вместе с Гильермо Абаскалем.

Кстати, я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране.

И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов – болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны.

На церемонии выступил капитан команды Георгий Джикия, но я скажу, что присутствие на похоронах одного из знаменитых спартаковцев всей нынешней команды делает ей честь.

А вот Леонида Федуна там не было – как, впрочем, и обычно. И это безобразие! Это демонстрация отношения к тем людям, которые создавали славу «Спартака».

Возможно, на какой-то одной траурной церемонии Федун когда-то и был, но лично я его нигде и никогда на подобных мероприятиях не видел. Это очень печально», – заявил Ловчев.