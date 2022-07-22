Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    «Реанимации и скорой не было, он спокойно ушел с тренировки». «Крылья Советов» – о госпитализации Пиняева

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уточнил, как происходила госпитализация его игрока Сергея Пиняева. Реанимации не было.

    «На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации, скорой помощи, конечно, не было. Он совершенно спокойно ушeл с тренировки. Я даже не знал, что его отвезли на консультацию к врачам, узнал лишь по факту, когда сказали о возможном диагнозе. Он остался на обследовании, мы узнали, что это левосторонний, спонтанный пневмоторакс.

    Его состояние нормальное, он смотрит оптимистично на эту ситуацию. Дальше нужно просто сделать одно хорошее обследование. Есть ситуацию, где обходится и без хирургического вмешательства, есть и с ним. Как будет дальше развиваться ситуация. мы скажем дополнительно», – сказал тренер.

    • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
    • Игрок стоит 1,7 миллиона евро.
    • Восстановление Пиняева может занять полгода.

    Новости по теме
    Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» устроили акцию в поддержку Пиняева
    «Потребуется большой срок». Врач Бутовский – о лечении Пиняева
    Пиняев будет прооперирован в России 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      Житель планетв Земля 43 минуты назад

      Ну чо...Журналиста 3,14 здевшего про травинку в нос Пиняеву и последующий паралич ----в бан и под суд за клевету.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11