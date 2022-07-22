«Реанимации и скорой не было, он спокойно ушел с тренировки». «Крылья Советов» – о госпитализации Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уточнил, как происходила госпитализация его игрока Сергея Пиняева. Реанимации не было.

«На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации, скорой помощи, конечно, не было. Он совершенно спокойно ушeл с тренировки. Я даже не знал, что его отвезли на консультацию к врачам, узнал лишь по факту, когда сказали о возможном диагнозе. Он остался на обследовании, мы узнали, что это левосторонний, спонтанный пневмоторакс.

Его состояние нормальное, он смотрит оптимистично на эту ситуацию. Дальше нужно просто сделать одно хорошее обследование. Есть ситуацию, где обходится и без хирургического вмешательства, есть и с ним. Как будет дальше развиваться ситуация. мы скажем дополнительно», – сказал тренер.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Игрок стоит 1,7 миллиона евро.

Восстановление Пиняева может занять полгода.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс