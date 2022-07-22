Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кравцов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи»

    Новичок «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Зенита».

    «Чувствую себя хорошо, готов играть. Вчера приехал поздно, но сейчас уже адаптировался. Уже обговорил с тренером некоторые моменты. Про заявку на завтрашний матч не спрашивал. Про мою позицию на поле ещe не говорили.

    Сейчас в команде три Кирилла. Чтобы не путаться, называть меня можно по-разному. Киря, Кира или Крава – мне всe равно.

    Всегда стараюсь оставаться до конца тренировки, уходить последним. В «Зените» так было, в молодeжке. Всегда последним уезжал из базы и уходил с поля.

    Ещe до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи», в котором я реализовал решающий пенальти, узнал, что могу сменить клуб, были разговоры на эту тему», – рассказал Кравцов.

    • Полузащитник заключил с «Сочи» контракт на 4 года.
    • 20-летний Кравцов – воспитанник «Зенита».
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Новости по теме
    Гендиректор «Сочи» раскрыл условия трансфера Кравцова
    «Зенит» продал «Сочи» опорника Кравцова 9
    Стал известен срок контракта Кравцова с «Сочи»
    Источник: ютуб-канал «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4317

      Беспонтий 50 минут назад

      тута три кирилла
      тама три ивана
      вот и наступила
      наконец нирвана

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11