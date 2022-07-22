Кравцов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи»

Новичок «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Зенита».
«Чувствую себя хорошо, готов играть. Вчера приехал поздно, но сейчас уже адаптировался. Уже обговорил с тренером некоторые моменты. Про заявку на завтрашний матч не спрашивал. Про мою позицию на поле ещe не говорили.
Сейчас в команде три Кирилла. Чтобы не путаться, называть меня можно по-разному. Киря, Кира или Крава – мне всe равно.
Всегда стараюсь оставаться до конца тренировки, уходить последним. В «Зените» так было, в молодeжке. Всегда последним уезжал из базы и уходил с поля.
Ещe до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи», в котором я реализовал решающий пенальти, узнал, что могу сменить клуб, были разговоры на эту тему», – рассказал Кравцов.
- Полузащитник заключил с «Сочи» контракт на 4 года.
- 20-летний Кравцов – воспитанник «Зенита».
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.