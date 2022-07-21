«Если бы он ушел сразу, было бы легче». Гаранин – о трансфере Родригао в «Зенит»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об уходе в «Зенит» центрального защитника Родригао.
«Мы надеялись, что он останется. Если бы он ушел сразу, было бы легче воспринимать потерю.
Но когда мы внутри понимаем, что человек для нашей команды и чемпионата топовый игрок на своей позиции, становится немножко грустно», – сказал Гаранин.
- Родригао перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро.
- Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
- Бразилец провел в «Сочи» один сезон.
Источник: «Матч ТВ»