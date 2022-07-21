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Гайич: «Не нужно этих сравнений меня с Фернандесом»

Защитник ЦСКА Милан Гайич призвал не сравнивать себя с Марио Фернандесом, покинувшим команду весной.

— Ты здесь, чтобы заменить Марио Фернандеса. Что о нeм знаешь?

— Что он играл здесь почти 10 лет и что выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь – иногда приходится принимать непростые решения.

Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьeзными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +4237

    Беспонтий 4 минуты назад

    заголовок бомбы подразумевает двадцать три скандальных комментария
    а хрен вам

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