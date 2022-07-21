Гайич: «Не нужно этих сравнений меня с Фернандесом»

Защитник ЦСКА Милан Гайич призвал не сравнивать себя с Марио Фернандесом, покинувшим команду весной.

— Ты здесь, чтобы заменить Марио Фернандеса. Что о нeм знаешь?

— Что он играл здесь почти 10 лет и что выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь – иногда приходится принимать непростые решения.

Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьeзными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним.