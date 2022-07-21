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«Он живет ниже дна, как морские черви». Уткин – о ведущем «Матч ТВ» Анисимове

Футбольный видеоблогер Василий Уткин высказался о ведущем «Матч ТВ» Антоне Анисимове. Он ведет ток-шоу «Есть тема!».

«По отношению к «Есть тема!» я не поддерживаю формулировку «пробито дно». Ее ведущий Антон Анисимов отнюдь не тот, кто живет над дном. Он живет ниже дна. Как морские черви, которых копают перед походом на рыбалку», – сказал Уткин.

  • Накануне выпуск «Есть тема!» в социальной сети раскритиковала ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Сегодня, 17:27
Комментарии2
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    Рейтинг: +4237

    Беспонтий 8 минут назад

    василий сегодня на пиве явно
    ни одной связной комбинации за целый день
    один бред
    потеряли человечище
    которого должно быть много

    0
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    Рейтинг: +470

    кaстрюлька 9 минут назад

    Жирный гей, неумело тужась, пытается защищать пи..орасов в спорте!

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