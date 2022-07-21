«Он живет ниже дна, как морские черви». Уткин – о ведущем «Матч ТВ» Анисимове

Футбольный видеоблогер Василий Уткин высказался о ведущем «Матч ТВ» Антоне Анисимове. Он ведет ток-шоу «Есть тема!».

«По отношению к «Есть тема!» я не поддерживаю формулировку «пробито дно». Ее ведущий Антон Анисимов отнюдь не тот, кто живет над дном. Он живет ниже дна. Как морские черви, которых копают перед походом на рыбалку», – сказал Уткин.