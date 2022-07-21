Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

«Футбол его давно не интересует. Главное, чтобы платили». Кавазашвили – о Кокорине

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. По мнению экс-голкипера, россиянин нескоро вернется на родину.

«Мне кажется, Кокорин хочет получить итальянское гражданство и остаться жить в Европе. Думаю, он не вернется в Россию в ближайшее время.

Получить паспорт страны-члена ЕС очень сложно. Но попасть в «Фиорентину» после тюрьмы и стать там чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком тоже непросто. Мафия поможет, ну или кто там стоял за его переездом в Италию.

Саше очень нравится жить в солнечной Флоренции. Зачем оттуда уезжать? Футбол его уже давно не интересует, к сожалению. Главное, чтобы деньги платили», – сказал Кавазашвили.

  • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Новости по теме
Кавазашвили: «Кокорин так сильно обкакался в «Фиорентине», что клуб наконец признал фиаско» 3
«Фиорентина» сможет расторгнуть контракт с Кокориным не раньше зимы 4
Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:17
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +74

    НикКин 1 час назад

    Да ладно сейчас вообще не кого футбол не интересует как вид спорта это уже давно стал бизнес по заработку денег

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3778

    Enter2006 1 час назад

    Так он же теперь после отсидки - вертухай! )) Сидит на скамейке и следит, а бабло капает! Наверняка в тюрьме и научили как делать из воздуха деньги, там таких мастеров много. ))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11