«Футбол его давно не интересует. Главное, чтобы платили». Кавазашвили – о Кокорине

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. По мнению экс-голкипера, россиянин нескоро вернется на родину.

«Мне кажется, Кокорин хочет получить итальянское гражданство и остаться жить в Европе. Думаю, он не вернется в Россию в ближайшее время.

Получить паспорт страны-члена ЕС очень сложно. Но попасть в «Фиорентину» после тюрьмы и стать там чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком тоже непросто. Мафия поможет, ну или кто там стоял за его переездом в Италию.

Саше очень нравится жить в солнечной Флоренции. Зачем оттуда уезжать? Футбол его уже давно не интересует, к сожалению. Главное, чтобы деньги платили», – сказал Кавазашвили.