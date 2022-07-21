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  • «Футбол его давно не интересует. Главное, чтобы платили». Кавазашвили – о Кокорине

«Футбол его давно не интересует. Главное, чтобы платили». Кавазашвили – о Кокорине

21 июля 2022, 16:17
2

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. По мнению экс-голкипера, россиянин нескоро вернется на родину.

«Мне кажется, Кокорин хочет получить итальянское гражданство и остаться жить в Европе. Думаю, он не вернется в Россию в ближайшее время.

Получить паспорт страны-члена ЕС очень сложно. Но попасть в «Фиорентину» после тюрьмы и стать там чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком тоже непросто. Мафия поможет, ну или кто там стоял за его переездом в Италию.

Саше очень нравится жить в солнечной Флоренции. Зачем оттуда уезжать? Футбол его уже давно не интересует, к сожалению. Главное, чтобы деньги платили», – сказал Кавазашвили.

  • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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Enter2006
1658409767
Так он же теперь после отсидки - вертухай! )) Сидит на скамейке и следит, а бабло капает! Наверняка в тюрьме и научили как делать из воздуха деньги, там таких мастеров много. ))
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НикКин
1658411821
Да ладно сейчас вообще не кого футбол не интересует как вид спорта это уже давно стал бизнес по заработку денег
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