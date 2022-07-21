«Футбол его давно не интересует. Главное, чтобы платили». Кавазашвили – о Кокорине

Да ладно сейчас вообще не кого футбол не интересует как вид спорта это уже давно стал бизнес по заработку денег
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. По мнению экс-голкипера, россиянин нескоро вернется на родину.
«Мне кажется, Кокорин хочет получить итальянское гражданство и остаться жить в Европе. Думаю, он не вернется в Россию в ближайшее время.
Получить паспорт страны-члена ЕС очень сложно. Но попасть в «Фиорентину» после тюрьмы и стать там чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком тоже непросто. Мафия поможет, ну или кто там стоял за его переездом в Италию.
Саше очень нравится жить в солнечной Флоренции. Зачем оттуда уезжать? Футбол его уже давно не интересует, к сожалению. Главное, чтобы деньги платили», – сказал Кавазашвили.
- Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.