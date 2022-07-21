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«Кельн» призвал исключить белорусские клубы из еврокубков

21 июля 2022, 16:10
15

«Кельн» выступил с официальным заявлением насчет участия белорусских клубов в еврокубках. По мнению немцев, все команды из Белоруссии должны быть отстранены.

Соответствующее письмо «Кельн» направил в УЕФА. Известно, что немцы связались и с другими участниками еврокубков, чтобы выступить с общей позицией.

  • В текущем розыгрыше Лиги конференций «Кельн» может сыграть с клубами из Белоруссии.
  • «Кельн» также призвал не прекращать отстранение российских клубов от еврокубков.
  • В прошлом сезоне Бундеслиги «Кельн» финишировал 7-м.

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Источник: официальный сайт «Кельна»
Германия. Бундеслига Белоруссия. Высшая лига Кельн
Комментарии (15)
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vladik12
1658409144
Ну и козлы.
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Enter2006
1658409521
Началось в колхозе утро... Не всех фашистов видимо добили в 45том...
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Fusballer
1658409650
Пошли они на... Уроды.
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slavа0508
1658409903
Да уж , спорт в не политики ,,,,
Ответить
slavа0508
1658409980
Ну не могут они терпеть , когда кто живёт не по ихим правилам ,,,
Ответить
alp
1658410918
перефразируя слова одного из героев Папанова, "все таки надо было отключить им газ... надо!"
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DOCTOR PENALTY
1658412683
Ублюдочный призыв.
Ответить
Roberto_01
1658416736
Ну Козлы, они и есть Козлы!
Ответить
Oldtrafford83
1658417800
козлы они и в Кёльне козлы!!!
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Лфшт
1658417839
Блин полгода уже прошло, а они никак не поймут что нам ну глубоко накакать на все их запреты ))
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