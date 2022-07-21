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«Кельн» призвал исключить белорусские клубы из еврокубков

«Кельн» выступил с официальным заявлением насчет участия белорусских клубов в еврокубках. По мнению немцев, все команды из Белоруссии должны быть отстранены.

Соответствующее письмо «Кельн» направил в УЕФА. Известно, что немцы связались и с другими участниками еврокубков, чтобы выступить с общей позицией.

  • В текущем розыгрыше Лиги конференций «Кельн» может сыграть с клубами из Белоруссии.
  • «Кельн» также призвал не прекращать отстранение российских клубов от еврокубков.
  • В прошлом сезоне Бундеслиги «Кельн» финишировал 7-м.

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Источник: официальный сайт «Кельна»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14486

    Fusballer 1 минуту назад

    Пошли они на... Уроды.

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    Рейтинг: +3770

    Enter2006 3 минуты назад

    Началось в колхозе утро... Не всех фашистов видимо добили в 45том...

    0
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    Рейтинг: +466

    кaстрюлька 5 минут назад

    Камлает мудачьё

    0
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    Рейтинг: +7783

    vladik12 10 минут назад

    Ну и козлы.

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