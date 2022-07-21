«Кельн» призвал исключить белорусские клубы из еврокубков

«Кельн» выступил с официальным заявлением насчет участия белорусских клубов в еврокубках. По мнению немцев, все команды из Белоруссии должны быть отстранены.

Соответствующее письмо «Кельн» направил в УЕФА. Известно, что немцы связались и с другими участниками еврокубков, чтобы выступить с общей позицией.