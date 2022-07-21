Гайич: «Когда узнал о Гайче в ЦСКА, подумал: «Какой еще Гайч? Кто это?»

Новичок ЦСКА Милан Гайич рассказал о реакции, когда узнал, что в клубе есть футболист с похожей фамилией – Адольфо Гайч.

«Я никогда не слышал фамилию Гайч — ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моe имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч.

Я очень удивился, подумал: «Какой ещe Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?». Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они всe-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всe окей, я не против, ха-ха», – сказал серб.