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Гайич: «Когда узнал о Гайче в ЦСКА, подумал: «Какой еще Гайч? Кто это?»

Новичок ЦСКА Милан Гайич рассказал о реакции, когда узнал, что в клубе есть футболист с похожей фамилией – Адольфо Гайч.

«Я никогда не слышал фамилию Гайч — ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моe имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч.

Я очень удивился, подумал: «Какой ещe Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?». Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они всe-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всe окей, я не против, ха-ха», – сказал серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «Чемпионат»

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