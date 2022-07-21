Игнатьев будет получать в «Локомотиве» меньше, чем ожидалось

Стала известна зарплата нападающего Ивана Игнатьева в «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Рубина» будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Матч ТВ», футболист будет получать в «Локо» 1 миллион рублей в месяц. в контракте также предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.
Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1+2».
- 23-летний Игнатьев – свободный агент.
- В конце июня «Рубин» расторг с ним контракт.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанскую команду.
Источник: «Матч ТВ»