Игнатьев будет получать в «Локомотиве» меньше, чем ожидалось

Стала известна зарплата нападающего Ивана Игнатьева в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Рубина» будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Матч ТВ», футболист будет получать в «Локо» 1 миллион рублей в месяц. в контракте также предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1+2».