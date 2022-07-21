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Игнатьев будет получать в «Локомотиве» меньше, чем ожидалось

Стала известна зарплата нападающего Ивана Игнатьева в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Рубина» будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Матч ТВ», футболист будет получать в «Локо» 1 миллион рублей в месяц. в контракте также предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1+2».

  • 23-летний Игнатьев – свободный агент.
  • В конце июня «Рубин» расторг с ним контракт.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанскую команду.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:05
Комментарии2
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    Рейтинг: +14486

    Fusballer 30 минут назад

    Бонусы за появление на поле в стартовом составе? то есть можно отстёгивать тренер и будешь их получать. А так, конечно, зарплата нищенская.

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    Рейтинг: +292

    Shamil79 1 час назад

    это как плацкарта вместо купе....

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