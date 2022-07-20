Стала известна зарплата Игнатьева в «Локомотиве»

Вот, что лимит, животворящий делает!
Бесполезный лентяй, получает 2 ляма в месяц.
Вообще это обидно. Человек нифига не делает и получает в 8 раз больше меня, хотя я квалифицированный специалист с десятилетним опытом....
Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Локомотиве». Стала известна зарплата игрока в Москве.
Она составит 2 миллиона рублей в месяц. Это на 5 миллионов меньше, чем у игрока было в «Рубине».
- 23-летний Игнатьев – свободный агент.
- В конце июня «Рубин» расторг с ним контракт.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанскую команду.