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Стала известна зарплата Игнатьева в «Локомотиве»

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Локомотиве». Стала известна зарплата игрока в Москве.

Она составит 2 миллиона рублей в месяц. Это на 5 миллионов меньше, чем у игрока было в «Рубине».

  • 23-летний Игнатьев – свободный агент.
  • В конце июня «Рубин» расторг с ним контракт.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанскую команду.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4246

    Snek 5 минут назад

    Вот, что лимит, животворящий делает!
    Бесполезный лентяй, получает 2 ляма в месяц.
    Вообще это обидно. Человек нифига не делает и получает в 8 раз больше меня, хотя я квалифицированный специалист с десятилетним опытом....

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    Рейтинг: +7247

    серега кашин 16 минут назад

    ну просто нищий стал теперь

    0
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    Рейтинг: +32366

    VVM1964 21 минуту назад

    Как жить на эти деньги ??? !!! Пипец !!!

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    Рейтинг: +25

    Moiseyka 25 минут назад

    А можно я тоже посижу на лавке за пару лямов?

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    Рейтинг: +69210

    insider_retro 27 минут назад

    Отработает ли Ванятка такие деньжищи :))

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