Павлюченко прокомментировал переход в клуб блогера GoodMax из Медиалиги

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход в клуб Медиалиги «Goodness», которую основал блогер GoodMax.
«Не могу пока ничего комментировать. Были разговоры с командой Goodness. Сейчас я не в России. На днях прилечу и буду встречаться с ними. Еще ничего не подписано, только условно все обговорили», — сказал Павлюченко.
- На ютуб-канал GoodMax подписаны 723 тысячи человек.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
Источник: «РБ Спорт»