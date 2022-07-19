Павлюченко прокомментировал переход в клуб блогера GoodMax из Медиалиги

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход в клуб Медиалиги «Goodness», которую основал блогер GoodMax.

«Не могу пока ничего комментировать. Были разговоры с командой Goodness. Сейчас я не в России. На днях прилечу и буду встречаться с ними. Еще ничего не подписано, только условно все обговорили», — сказал Павлюченко.