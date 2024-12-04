Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Павлюченко назвал желаемого чемпиона РПЛ

    Роман Павлюченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    – Думаю, те команды, которые сейчас идут в четверке, будут биться за чемпионство. Как показывает практика, с таким «Зенитом» реально конкурировать.

    Если тысячу человек спросить, то кто мог подумать, что «Крылья Советов» обыграют «Зенит» в Питере?

    Из тысячи только один бы такое предположил, а остальные вместе со мной были бы уверены, что шансов нет. Но что в итоге произошло? Приехали и обыграли.

    – Хотели бы, чтобы чемпион сменился?

    Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадет.

    Еще чемпионат не начался, а уже все говорят, что «Зенит» – чемпион. Поэтому им надо немного «паузнуть», а там посмотрим. У нас чемпионат веселый, здесь все возможно.

    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
    • Москвичи одержали 5 побед подряд в РПЛ.
    • Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

    Новости по теме
    Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров 9
    Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам 1
    43-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой в коротком платье 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2024 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1733335115
    ...18-ый тур и зимний перерыв с трансферами расставят всё по местам. Будем посмотреть...
    Ответить
    Борис34684
    1733361302
    Сколько игроков столько и мнений.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 