Павлюченко назвал желаемого чемпиона РПЛ

Роман Павлюченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
– Думаю, те команды, которые сейчас идут в четверке, будут биться за чемпионство. Как показывает практика, с таким «Зенитом» реально конкурировать.
Если тысячу человек спросить, то кто мог подумать, что «Крылья Советов» обыграют «Зенит» в Питере?
Из тысячи только один бы такое предположил, а остальные вместе со мной были бы уверены, что шансов нет. Но что в итоге произошло? Приехали и обыграли.
– Хотели бы, чтобы чемпион сменился?
– Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадет.
Еще чемпионат не начался, а уже все говорят, что «Зенит» – чемпион. Поэтому им надо немного «паузнуть», а там посмотрим. У нас чемпионат веселый, здесь все возможно.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
- Москвичи одержали 5 побед подряд в РПЛ.
- Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.