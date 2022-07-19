Павлюченко присоединился к клубу блогера GoodMax из Медиалиги

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко будет играть в Медиалиге.
40-летний футболист присоединился к клубу «Goodness». Это команда блогера GoodMax.
«Макс собирает футбольную команду, чтобы победить в Медиалиге и делать интересные вещи. Честно скажу, немного слежу за Медиалигой.
Скоро мы с вами тоже увидимся на футбольном поле и не только, всем удачи», – сказал Павлюченко в видеообращении.
- На ютуб-канал GoodMax подписаны 723 тысячи человек.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах
Источник: телеграм-канал «Goodness»