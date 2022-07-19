Павлюченко присоединился к клубу блогера GoodMax из Медиалиги

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко будет играть в Медиалиге.

40-летний футболист присоединился к клубу «Goodness». Это команда блогера GoodMax.

«Макс собирает футбольную команду, чтобы победить в Медиалиге и делать интересные вещи. Честно скажу, немного слежу за Медиалигой.

Скоро мы с вами тоже увидимся на футбольном поле и не только, всем удачи», – сказал Павлюченко в видеообращении.

На ютуб-канал GoodMax подписаны 723 тысячи человек.

Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».

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