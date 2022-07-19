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Павлюченко присоединился к клубу блогера GoodMax из Медиалиги

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко будет играть в Медиалиге.

40-летний футболист присоединился к клубу «Goodness». Это команда блогера GoodMax.

«Макс собирает футбольную команду, чтобы победить в Медиалиге и делать интересные вещи. Честно скажу, немного слежу за Медиалигой.

Скоро мы с вами тоже увидимся на футбольном поле и не только, всем удачи», – сказал Павлюченко в видеообращении.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: телеграм-канал «Goodness»

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