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    • Павлюченко назвал клуб, в котором провел 4 лучших сезона в карьере

    Павлюченко назвал клуб, в котором провел 4 лучших сезона в карьере

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о времени в английской Премьер-Лиге, где выступал за «Тоттенхэм».

    – Аршавин недавно ездил в Англию, вы не собираетесь съездить?

    – На данный момент, нет. Это большая проблема на сегодняшний день. Как все политические нюансы устаканятся, тогда, может, и съездим.

    С точки зрения футбола, Англия – лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам.

    Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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    10.12.2024 17:45
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