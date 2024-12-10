Павлюченко назвал клуб, в котором провел 4 лучших сезона в карьере

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о времени в английской Премьер-Лиге, где выступал за «Тоттенхэм».

– Аршавин недавно ездил в Англию, вы не собираетесь съездить?

– На данный момент, нет. Это большая проблема на сегодняшний день. Как все политические нюансы устаканятся, тогда, может, и съездим.

С точки зрения футбола, Англия – лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам.

Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время», – сказал Павлюченко.