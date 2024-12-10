Павлюченко назвал клуб, в котором провел 4 лучших сезона в карьере

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о времени в английской Премьер-Лиге, где выступал за «Тоттенхэм».
– Аршавин недавно ездил в Англию, вы не собираетесь съездить?
– На данный момент, нет. Это большая проблема на сегодняшний день. Как все политические нюансы устаканятся, тогда, может, и съездим.
С точки зрения футбола, Англия – лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам.
Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время», – сказал Павлюченко.
- Павлюченко в ходе карьеры играл за «Динамо Ставрополь», «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Кубань», «Урал», московский «Арарат» и «Знамя».
- В составе «Тоттенхэма» форвард провел 113 матчей, забил 42 гола и отдал 10 результативных передач в 2008-2012 годах.