Судьям РПЛ существенно поднимут зарплату: «Теперь арбитры будут серьезнее относиться к работе»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об увеличении зарплат судей.

«Оплата труда арбитров уже изменилась, но не столь существенно – вместо 30 тысяч рублей ежемесячно они уже получают 50 тысяч рублей. А с 19-го тура вознаграждение за каждый матч будет уже существенно увеличено.

Надеюсь, уже на этой неделе лучшие арбитры получат годовые премии за прошлый год. Все уже согласовано. Думаю, теперь арбитры будут еще серьезнее относиться к работе, потому что в ближайшее время их вознаграждения существенно возрастут», – сказал Каманцев.