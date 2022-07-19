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  • Судьям РПЛ существенно поднимут зарплату: «Теперь арбитры будут серьезнее относиться к работе»

Судьям РПЛ существенно поднимут зарплату: «Теперь арбитры будут серьезнее относиться к работе»

19 июля 2022, 22:40
5

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об увеличении зарплат судей.

«Оплата труда арбитров уже изменилась, но не столь существенно – вместо 30 тысяч рублей ежемесячно они уже получают 50 тысяч рублей. А с 19-го тура вознаграждение за каждый матч будет уже существенно увеличено.

Надеюсь, уже на этой неделе лучшие арбитры получат годовые премии за прошлый год. Все уже согласовано. Думаю, теперь арбитры будут еще серьезнее относиться к работе, потому что в ближайшее время их вознаграждения существенно возрастут», – сказал Каманцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Plyash
1658260945
Для начала судьям не помешало бы существенно поднять свою квалификацию,и усилить для них санкции за непрофессиональное судейство.А ещё подвести к общему знаменателю трактовку одних и тех же нарушений в различных матчах.А то как лебедь,рак,да щука.А зарплата подождёт...
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VVM1964
1658268283
За прошлый год их не премировать, а штрафовать надо !!! Впрочем и начало этого сезона многообещающее (((
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ЗаЖиМ
1658294796
милицанерам тоже в 2012 подняли зарплату, чтоб работали ответственнее...
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Enter2006
1658296730
Ну ну... Депутатам в своё время тоже существенно повысили З/П чтобы искоренить коррупцию, и что? Они воровать перестали чтоль?
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yorgenbarenz
1658303264
Поднимете зарплату-судейки будут по полю угрюмые бегать?Сейчас то они уссываются от смеха,болельщикам приятно смотреть матч.
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