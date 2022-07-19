Мантуан объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Полузащитник Густаво Мантуан прокомментировал переход в «Зенит» из «Коринтианса».

— Густаво, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.

— Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке.

— О чем подумали, когда узнали о возможности переехать в Россию?

— Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован — сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним. Слава Богу, все удалось, теперь я — игрок «Зенита», и буду доказывать, что достоин быть здесь.

— Какие цели ставите перед собой в петербургском клубе?

— Выиграть все! Кубок и чемпионат России — это самые важные задачи для «Зенита», и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране. И я думаю только об этом — завоевать все возможные трофеи во всех турнирах, в которых буду принимать участие.