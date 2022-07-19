Мантуан объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Полузащитник Густаво Мантуан прокомментировал переход в «Зенит» из «Коринтианса».
— Густаво, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.
— Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке.
— О чем подумали, когда узнали о возможности переехать в Россию?
— Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован — сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним. Слава Богу, все удалось, теперь я — игрок «Зенита», и буду доказывать, что достоин быть здесь.
— Какие цели ставите перед собой в петербургском клубе?
— Выиграть все! Кубок и чемпионат России — это самые важные задачи для «Зенита», и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране. И я думаю только об этом — завоевать все возможные трофеи во всех турнирах, в которых буду принимать участие.
- «Зенит» арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером.