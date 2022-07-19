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«Прервались традиции, все развалилось». Филимонов назвал момент, с которого начался упадок «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о затянувшемся кризисе московской команды.

– На каком этапе в «Спартаке» все сломалось?

– По мне – когда убрали Романцева. Прервались традиции, все развалилось. И с тех пор особо ничего положительного я не могу вспомнить. Были какие-то всплески – при Черчесове, Карпине.

– А чемпионство Карреры?

– Я не могу назвать период работы Карреры всплеском: там просто сложилась совокупность факторов. Например, конкуренты проваливались.

Если бы в те годы, когда руководили Черчесов и Карпин, соперники тоже проваливались, «Спартак» и тогда стал бы чемпионом.

Плюс в первый сезон Карреры футболисты были заряжены. Им фартило – забивали голы на последних минутах.

Мне нравилась атмосфера – по глазам было видно, что Каррера и сам горит, и заряжает энергией.

Но в первом матче нового сезона я увидел совершенно другую картину: человек был раздражен и всем недоволен, нес негатив.

– Думаете, «Спартаку» пора перестать делать ставку на иностранные кадры?

– Давно пора. Сейчас сама ситуация в российском спорте говорит о том, что нужно делать ставку на российских специалистов.

Я недавно в библиотеке у отца увидел книгу Бориса Аркадьева – человека, основавшего советскую тренерскую школу. Считаю, это именно то, что нам сейчас нужно – своя тренерская школа!

Школа, из которой выходили Лобановский, Бесков, Маслов, Качалин. Мы потеряли тренерскую мысль – по большому счету копируем других. А каждая новая копия всегда хуже оригинала.

  • Романцев покинул «Спартак» в 2003 году.
  • Он приводил команду к чемпионству 8 раз.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +5997

    Добрый Бобер 50 минут назад

    Прав.

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    Рейтинг: +449

    кaстрюлька 2 часа назад

    Есть воротчик, а есть шиворотчик

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    Рейтинг: +4146

    Беспонтий 2 часа назад

    от филимонова так необычно много мыслей
    казалось бы всё попусту
    ан нет

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    Рейтинг: +1801

    Vitaga 2 часа назад

    так и есть. только Романцев сам ушел

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    Рейтинг: +1672

    fakeid 2 часа назад

    с приходом дезеува традиции в спартаке взлетели до невиданных высот!

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