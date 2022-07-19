«Прервались традиции, все развалилось». Филимонов назвал момент, с которого начался упадок «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о затянувшемся кризисе московской команды.
– На каком этапе в «Спартаке» все сломалось?
– По мне – когда убрали Романцева. Прервались традиции, все развалилось. И с тех пор особо ничего положительного я не могу вспомнить. Были какие-то всплески – при Черчесове, Карпине.
– А чемпионство Карреры?
– Я не могу назвать период работы Карреры всплеском: там просто сложилась совокупность факторов. Например, конкуренты проваливались.
Если бы в те годы, когда руководили Черчесов и Карпин, соперники тоже проваливались, «Спартак» и тогда стал бы чемпионом.
Плюс в первый сезон Карреры футболисты были заряжены. Им фартило – забивали голы на последних минутах.
Мне нравилась атмосфера – по глазам было видно, что Каррера и сам горит, и заряжает энергией.
Но в первом матче нового сезона я увидел совершенно другую картину: человек был раздражен и всем недоволен, нес негатив.
– Думаете, «Спартаку» пора перестать делать ставку на иностранные кадры?
– Давно пора. Сейчас сама ситуация в российском спорте говорит о том, что нужно делать ставку на российских специалистов.
Я недавно в библиотеке у отца увидел книгу Бориса Аркадьева – человека, основавшего советскую тренерскую школу. Считаю, это именно то, что нам сейчас нужно – своя тренерская школа!
Школа, из которой выходили Лобановский, Бесков, Маслов, Качалин. Мы потеряли тренерскую мысль – по большому счету копируем других. А каждая новая копия всегда хуже оригинала.
- Романцев покинул «Спартак» в 2003 году.
- Он приводил команду к чемпионству 8 раз.