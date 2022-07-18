«Химки» собираются подписать нападающего. Он станет 14-м летним новичком команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о планах клуба усилиться еще одним форвардом.
«У нас есть еще месяц. Но хотелось бы иметь еще одного нападающего для глубины состава.
Но даже, если не сможем найти качественного исполнителя, у нас есть ребята, которые могут хорошо усилить», – сказал Терюшков.
Этим летом «Химки» уже подписали 13 футболистов:
- вратари Антон Митрюшкин и Виталий Гудиев;
- защитники Алексей Никитин, Кирилл Боженов, Валентин Пальцев, Артур Черный и Ираклий Чежия;
- хавбеки Аяз Гулиев, Александр Зуев, Александр Ломовицкий, Даниил Камлашев, Мори Гбане;
- Нападающий Денис Давыдов.
Источник: «РБ Спорт»