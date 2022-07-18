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«Химки» собираются подписать нападающего. Он станет 14-м летним новичком команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о планах клуба усилиться еще одним форвардом.

«У нас есть еще месяц. Но хотелось бы иметь еще одного нападающего для глубины состава.

Но даже, если не сможем найти качественного исполнителя, у нас есть ребята, которые могут хорошо усилить», – сказал Терюшков.

Этим летом «Химки» уже подписали 13 футболистов:

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Источник: «РБ Спорт»

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