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Семак: «Состав у Спаллетти и Виллаша-Боаша был одним из самых сильных в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал сравнивать нынешнюю команду с предыдущими составами.

– Представьте, что «Зенит» при Спаллетти сыграл с нынешним «Зенитом». Кто бы победил?

– Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Виллаша-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и взял с командой 4 чемпионства подряд.
  • Спаллетти и Виллаш-Боаш работали в клубе с 2009 по 2016 год. У них 3 титула РПЛ на двоих.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9324

    САДЫЧОК 1 минуту назад

    Такой скромный , почему бы не похвалить себя невзначай !
    Вот , только и соперники были на уровне !

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    Рейтинг: +1642

    fakeid 1 час назад

    у боаша всё было хорошо, халк-витсель-гарай-гарсия, хряки визжали в ужасе. и боаш в среднем за игру набирал больше очков, чем любой другой тренер зенита. но было одно НО: недоразумение под названием юсупов, которого он регулярно ставил в основу из-за лимита. тогда он был реально уровня фнл, это уже сейчас заиграл как надо.

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