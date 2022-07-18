Семак: «Состав у Спаллетти и Виллаша-Боаша был одним из самых сильных в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал сравнивать нынешнюю команду с предыдущими составами.
– Представьте, что «Зенит» при Спаллетти сыграл с нынешним «Зенитом». Кто бы победил?
– Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Виллаша-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и взял с командой 4 чемпионства подряд.
- Спаллетти и Виллаш-Боаш работали в клубе с 2009 по 2016 год. У них 3 титула РПЛ на двоих.
Источник: «Матч ТВ»