Родригао назвал имена своих кумиров

Новичок «Зенита» Родригао назвал своих кумиров.

«Кумир? Было несколько игроков, которые вдохновляли меня. С юных лет всегда следил за игрой Тиаго Силвы. Еще очень нравился Роке Жуниор – с ним мне повезло потом поработать вместе. Жуниор — первоклассный защитник и, как оказалось после личного знакомства, замечательный человек.

Так что эти двое всегда восхищали меня тем, как они действуют на поле. А еще мне казалось, что по каким-то характеристикам мы с ними похожи», – сказал Родригао.