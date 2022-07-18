Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

Родригао назвал имена своих кумиров

Новичок «Зенита» Родригао назвал своих кумиров.

«Кумир? Было несколько игроков, которые вдохновляли меня. С юных лет всегда следил за игрой Тиаго Силвы. Еще очень нравился Роке Жуниор – с ним мне повезло потом поработать вместе. Жуниор — первоклассный защитник и, как оказалось после личного знакомства, замечательный человек.

Так что эти двое всегда восхищали меня тем, как они действуют на поле. А еще мне казалось, что по каким-то характеристикам мы с ними похожи», – сказал Родригао.

  • Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».

Новости по теме
«Здоровый парень». Родригао рассказал, против кого в РПЛ ему было сложнее всего играть 1
Родригао прокомментировал свой дебют за «Зенит» 1
Одоевский, Родригао, Малком – в старте «Зенита» на первый матч РПЛ; Черный, Гбане, Глушаков – в основе «Химок» 2
Источник: ютуб-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:30
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4113

    Беспонтий 1 час назад

    теперь ты обосрёшься
    от алипа нуралы
    с ним рядом не лежал
    ни жуниор
    ни сильва

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11