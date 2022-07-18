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В «Химках» назвали условие, при котором клуб готов подписать Дзюбу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об экс-нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Конечно, он должен иметь игровую практику. Хотелось бы видеть его в российском чемпионате, чтобы он радовал нас своей игрой.

Мой совет Артему – остаться в РПЛ, тем более с нападающими у нас очень сложная ситуация. Их достаточно мало, тем более таких фактурных. Однако если здесь нет предложений, которые будут соответствовать его пожеланиям, он волен выбирать клуб из дружественных стран.

– Если зарплатные ожидания снизятся, вы бы рассмотрели его в качестве усиления команды?

– Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Артем поддерживает форму в «Рубине».
  • Он провел в «Зените» 7 сезонов.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 16:41
Комментарии2
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    Рейтинг: +109

    Miru mir 1 минуту назад

    "он волен выбирать клуб из дружественных стран"

    -----Прощай Европа. Там кроме Сербии все недружественные.)))

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    Рейтинг: +19417

    derrik2000 15 минут назад

    "– Если зарплатные ожидания снизятся, вы бы рассмотрели его в качестве усиления команды?

    – Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше."

    Вот так ненавязчиво намекнули, что если Полено и возьмут, то только на подмену Садыгову.
    )))

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