В «Химках» назвали условие, при котором клуб готов подписать Дзюбу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об экс-нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Конечно, он должен иметь игровую практику. Хотелось бы видеть его в российском чемпионате, чтобы он радовал нас своей игрой.

Мой совет Артему – остаться в РПЛ, тем более с нападающими у нас очень сложная ситуация. Их достаточно мало, тем более таких фактурных. Однако если здесь нет предложений, которые будут соответствовать его пожеланиям, он волен выбирать клуб из дружественных стран.

– Если зарплатные ожидания снизятся, вы бы рассмотрели его в качестве усиления команды?

– Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше.