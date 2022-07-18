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Слуцкий прокомментировал первую победу «Рубина» в Первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матче 1-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:0).

«В первом тайме, было видно, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось. Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка! Низкий поклон, не устаю это повторять.

В первом тайме не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали. Во втором тайме уже было все по-другому. В перерыве четко указали на то, где нужно перестроиться.

Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы», – сказал Слуцкий.

  • Это был 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
  • «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.

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Источник: сайт «Рубина»

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